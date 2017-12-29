Путин продлил программу маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на три года программы материнского капитала, до конца 2021 года. Об этом сообщается на портале нормативно-правовой информации.

Законопроект предоставляет возможность направлять средства маткапитала на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования.

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Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон, который продлевает программу материнского капитала до конца 2021 года.

Впоследствии глава ПФР рассказал, от чего будет зависеть продление маткапитала.