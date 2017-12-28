Силуанов заявил о готовности обсуждать судьбу долга Украины с другими странами

Россия готова рассматривать судьбу долга Украины в $3 млрд с другими странами, но обсуждений непосредственно с Киевом на данный момент не ведется. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«Скорее всего, наверное, судебное разбирательство продолжится дальше», — сказал Силуанов в интервью «России 1».

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Министр отметил, что с Украиной переговоров на этот счет нет.

«Если мы найдем, договоримся [с другими странами] о предложении досрочной реализации этого долга или обмена его на другие бумаги, готовы рассматривать любые предложения», — добавил глава Минфина.

Ранее сообщалось, что Минфин может продать долг Украины третьей стране.