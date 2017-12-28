ФАС зафиксировала ряд нарушений по росту цен на продукты перед Новым годом
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ФАС зафиксировала много мелких нарушений по факту роста цен на продукты в России перед Новым годом. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Их много на самом деле, но они мелкие все. Такого, чтобы что-то было вселенское, такого ничего не было. Много мелких историй, которые возникают», — сказал Артемьев.
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Он подчеркнул, что ведомство старается пресекать противоправные действия.
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