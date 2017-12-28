Глава ПФР рассказал, от чего будет зависеть продление маткапитала

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что продление программы материнского капитала будет зависеть от состояния экономики страны и доходов граждан. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24».

«Будет все зависеть от состояния нашей экономики, от состояния доходов наших граждан и от того, какими мерами нужно будет стимулировать через четыре года рождаемость в том числе. Материнский капитал был прежде всего направлен на решение демографической проблемы», — сказал Дроздов.

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Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон, который продлевает программу материнского капитала до конца 2021 года.

Также законопроект предоставляет возможность направлять средства маткапитала на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования.