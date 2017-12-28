ЦБ обсудит с ЕАЭС и БРИКС создание криптовалюты

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ считает не совсем оправданным вводить в России национальную цифровую валюту. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Введение национальной цифровой валюты нам кажется не совсем оправданным с точки зрения макроэкономики, населения. Вопрос, который нам кажется целесообразным обсуждать на площадке с нашими коллегами, - это введение цифровой валюты на территории ЕАЭС или в рамках БРИКС», — сказала Скоробогатова.

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Она также подчеркнула, что регулятор находимся в самом начале пути переговоров на данную тему.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин предлагает облагать налогом майнинг как предпринимательскую деятельность.