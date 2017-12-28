Карасин заявил о «заметных результатах» в сотрудничестве России и Грузии

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Москве и Тбилиси удалось «добиться заметных результатов в сферах торговли и транспорта, укрепить гуманитарные связи». Об этом он сказал в интервью газете «Известия».

«В частности, только в 2017 году двусторонний товарооборот вырос более чем на 30%. Россия стала вторым по важности торговым партнером Грузии и главным рынком сбыта ее продукции, прежде всего вина», — заявил Карасин.

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Он также рассказал, что в настоящее время готовится масштабная реконструкция пропускного пункта «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе.

«Эта мера призвана облегчить наземное сообщение между нашими странами», — заявил Карасин.

Ранее в МИДе заявили, что США подталкивают Тбилиси к новым опасным авантюрам.