Путин назвал текущий урожай зерна шикарным

Президент России Владимир Путин заявил на заседании госсовета, что следует проследить за ценами на зерно. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Урожай шикарный. Вот на что сейчас обратить внимание нужно: в связи с рекордным урожаем цены на зерно у нас какие?», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что необходимо поддержать производителей сельхозпродукции для того, чтобы результат их работы не обернулся для них экономическими проблемами.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз направит на экспорт 500 тыс. тонн зерна из госфонда.