Путин призвал избавиться от «серой зоны» в экономике

Президент России Владимир Путин на заседании госсовета заявил, что необходимо избавиться от «серой зоны» в российской экономике. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам нужно избавиться от этой «серой зоны». Я согласен с тем, что, чтобы избавляться, нужно применять не только репрессивные меры, нужно условия создавать. Это зависит и от правительства, но не меньше зависит и от того, что происходит в регионах России», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что объем скрытых зарплат в России вырос на 20%.