Правительство рассмотрит программу долгосрочного пространственного развития России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на заседании госсовета, что правительство России в скором времени рассмотрит программу долгосрочного пространственного развития России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Стратегия долгосрочного пространственного развития до 2025 года у нас практически готова и в ближайшее время будет рассмотрена на заседании правительства и выпущена в свет», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Минфин намерен заключить соглашения о реструктуризации долгов 74 регионов до конца года.