Минфин намерен заключить соглашения о реструктуризации долгов 74 регионов до конца года

Глава Минфина Антон Силуанов заявил на заседании госсовета, что министерство финансов до конца текущего года заключит соглашения о реструктуризации задолженности 74 регионов. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Из 78 субъектов России, которые могут заключить соглашения по реструктуризации кредитов, 74 региона уже обратились, и мы до конца года заключим такие соглашения», — сказал Силуанов.

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Он также добавил, что остальные субъекты еще не обратились с просьбой о реструктуризации из-за несущественных сумм задолженности.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что регионы не должны набирать новые долги и разбрасываться бюджетными средствами.