Путин сообщил о сокращении объема капиталовложений в России

Президент России Владимир Путин заявил на заседании госсовета, что объем капиталовложений за последние три года в России сократился на 7,9%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«На фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился, а именно — на 7,9%», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что в 21 российском регионе был зафиксирован рост инвестиций в основной капитал.

Ранее сообщалось, что Путин назвал наращивание инвестиций политической задачей России.