Путин назвал наращивание инвестиций политической задачей России

Президент России Владимир Путин заявил на заседании госсовета, что наращивание инвестиций и предпринимательской активности является не только экономической, но и политической задачей. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Наращивание инвестиций, предпринимательской активности — это и экономическая задача, это основа экономического роста и доходной налоговой базы региона, но это и в полном смысле этого слова задача политическая. Потому что именно это создает реальные ресурсы, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом», — сказал Путин.

Ранее президент рассказал, за счет чего растет экономика России.