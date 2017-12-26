Путин рассказал о главной нерешенной проблеме в России

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что одной из главных нерешенных проблем в России является большое количество людей, чей уровень доходов находится ниже прожиточного минимума.

«Главная из нерешенных проблем — большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что в 2000 году доля людей с такими низкими доходами составляла треть населения России, а на данный момент их количество составляет около 20 млн человек.

Ранее глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что за чертой бедности в России живут 20,3 млн человек.