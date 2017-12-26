В ПФР рассказали, когда неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 3,7%. Об этом сообщается в пресс-релизе Пенсионного фонда России, поступившем в «Газету.Ru».

«С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 руб. (в 2017 году — 78,58 руб.)», — заявили в ПФР.

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Также в фонде уточнили, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырастет до 14 075 руб, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров — до 14 329 руб.

Как стало известно, социальные пенсии будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1% с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года.