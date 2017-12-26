Силуанов рассказал о закупке Минфином валюты на 2 трлн рублей

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что объем покупок валюты Минфином на внутреннем рынке составит в 2018 году 2 трлн руб. при среднегодовой цене нефти $54-$55. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«При цене $54-$55 за баррель это будет около 2 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Перекроет даже те траты резервов, которые у нас в следующем году предусмотрены»,— сказал Силуанов.

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Он также подчеркнул, что если среднегодовая цена на нефть составит $60, ведомство приобретет валюту на 2,8 трлн руб.

Ранее сообщалось, что Минфин с 8 ноября по 6 декабря направил на покупку валюты на внутреннем рынке 122,8 млрд руб.