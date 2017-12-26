Минфин: дефицит бюджета России составит 1,6% ВВП в 2017 году

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин ожидает дефицит федерального бюджета России до 1,6% ВВП по итогам 2017 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дефицит, наверное, будет 1,6% ВВП», — сказал Силуанов.

Он также добавил, что в абсолютном выражении дефицит составит около 1,5 трлн руб. Министр подчеркнул, что Минфин изначально закладывал в закон о бюджете прогнозный объем дефицита бюджета на уровне 2,5% ВВП.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что дефицит федбюджета в 2017 году будет меньше 2% ВВП.