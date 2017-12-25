Центробанк призвал россиян не хранить новые банкноты в качестве сувениров

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что новые банкноты в 200 и 2000 рублей не имеет смысла хранить как сувениры. Об этом она сообщила телеканалу «Россия 24».

«Я знаю, что многие начинают хранить эти деньги как сувениры. Понятно, пока они редкие. Какое-то время они будут редкими, но ограничений в их выпуске нет, они скоро станут повседневными. Хранить их нет никакого смысла», — сказала Набиуллина.

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Она также добавила, что в декабре новые банкноты стали поступать почти во все регионы.

Ранее сообщалось, что Набиуллина снялась в музыкальном клипе про новые банкноты.