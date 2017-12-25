Число безработных в России выросло на 2,2% за неделю

Численность безработных граждан в России с 13 по 20 декабря увеличилась на 2,2% и составляет 756,1 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ленинградской, Ростовской, Сахалинской областях, Ненецком автономном округе, Хабаровском крае, Чеченской Республике.

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Также в 78 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее — в республиках Калмыкия, Тыва, Крым, Мордовия, Астраханской, Тамбовской, Тверской областях, Чукотском и Еврейском автономном округах и Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что число безработных в России выросло на 0,5% за неделю.