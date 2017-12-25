ЦБ: низкая инфляция в России не имеет никаких минусов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущая низкая инфляция в России не имеет никаких минусов. Об этом она сообщила телеканалу «Россия 24».

«Я считаю, что низкая инфляция — это хорошо. Хорошо для граждан, для экономики. Прежде всего, когда цены растут медленнее, это значит, меньше обесцениваются доходы граждан», — сказала Набиуллина.

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Она также добавил, что при низкой инфляции растет привлекательность рублевых активов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,5-2,6%.