Силуанов порекомендовал россиянам не работать с криптовалютой

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин в рамках программы финансовой грамотности не рекомендует россиянам работать с криптовалютами. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24».

«Мы вместе с Центральным банком здесь работаем. Здесь и программа в школах, здесь и программа подготовки преподавателей, здесь и работа в средствах массовой информации. Поэтому такие программы действительно реализуются», — сказал Силуанов.

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Он подчеркнул, что россиянам не стоит пользоваться криптовалютой.

Ранее сообщалось, что Госдума может признать криптовалюты «иным имуществом».