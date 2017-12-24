Лавров: Россия ждет от Кипра продолжения расследования дела Браудера

Россия рассчитывает, что Кипр проведет беспристрастное расследование по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и привлечет виновных к ответственности, заявил в интервью кипрской газете «Симерини» глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что расследование по упомянутому вами делу приостановлено в соответствии с существующими в вашей стране судебными процедурами, но не прекращено. Соответствующие разъяснения получены нами от компетентных юридических ведомств Республики Кипр и приняты к сведению», — отметил Лавров.

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После этого, по его словам, в ряде кипрских СМИ была развернута кампания с целью дискредитировать взаимодействие России и Кипра в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам.

«Логично встает вопрос, кому это выгодно? Именно под углом зрения предвзятости следует рассматривать ситуацию, сложившуюся вокруг судебного расследования по делу Уильяма Браудера. Считаем, что стремление самого Уильяма Браудера и поддерживающих его кругов придать данному сюжету политическую окраску абсолютно безосновательно, поскольку речь идет о совершении указанным лицом налоговых и иных экономических преступлений на территории Российской Федерации», — подчеркну Лавров.

Ранее Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что он попросил своего коллегу из США возбудить уголовное дело против Браудера.