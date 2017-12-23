Путин призвал «вычленить и отбросить» помехи для обновления России

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо «вычленить и отбросить в сторону» все, что мешает обновлению России. Об этом он сказал в ходе съезда «Единой России», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что «у нас много всего накопилось».

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«Кто мешает ее снова сделать молодой и перспективной и устремленной вперед? Вот это все должно быть вычленено и отброшено в сторону», — сказал Путин.

Президент добавил, что нужно внести существенные изменения в развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, так как без этого нельзя «придать экономике инновационный характер».

Также он заявил, что нужно развивать «биотехнологии, цифровизацию и так далее».