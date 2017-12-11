Фьючерсы на биткоин выросли более чем на 20% после открытия торгов

Фьючерсы на биткоин на чикагской бирже CBOE Global Markets выросли на 21%, до $18,7 тыс. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что во время открытия торгов цена на фьючерсы составляла $15,460.

Ранее комиссия по торговле товарными фьючерсами США сообщила, что она позволит продавать фьючерсы на биткоин на некоторых биржах.

Уточняется, что группа Чикагской товарной биржи (CME) получила разрешение на торговлю фьючерсами на биткоин после того, как пообещала регулирующим органам США, что сделки будут проходить в рамках закона.