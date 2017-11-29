Путин не исключил возможности введения черных списков дебоширов в поездах

Президент России Владимир Путин считает, что вопрос появления черных списков пассажиров железнодорожного транспорта необходимо изучить, передает «Интерфакс».

В ходе общения президента с работниками ремонтно-экипировочного депо станции «Москва-Киевская» Путина спросили о возможности введения таких списков по аналогии с авиацией.

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«Все возможно, но на железнодорожном транспорте это сложнее, потому что, ведь сами знаете, есть много таких территорий, где другого вида транспорта просто нет. Хотя, если человек злостно нарушает общественный порядок, есть и административные наказания за эти правонарушения», — завил Путин.

Он отметил, что в случае перехода границ административных правонарушений — и уголовное наказание.

«Нам надо подумать, но совсем уж лишать людей за мелкие какие-то административные правонарушения пользоваться железнодорожным транспортом, наверное, слишком жестко. Но посмотреть реально на то, что происходит в жизни, конечно, нужно. В каждый вагон же не посадишь сотрудника», — сказал президент.

При этом он отметил, что «хамство, конечно, нужно убирать».