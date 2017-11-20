Глава Минкомсвязи: биткоины никогда не узаконят в России
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что биткоины никогда не будут узаконены в России. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Биткоины — это некий зарубежный проект применения технологии блокчейна, российское законодательство никогда не будет рассматривать биткоины как некую правовую сущность в юрисдикции Российской Федерации», — сказал министр.
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Тем не менее, по словам Никифорова, применение технологии блокчейна «вполне возможно».
Ранее сообщалось, что курс биткоина достиг рекордных $8000.