Глава Минкомсвязи: биткоины никогда не узаконят в России

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что биткоины никогда не будут узаконены в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Биткоины — это некий зарубежный проект применения технологии блокчейна, российское законодательство никогда не будет рассматривать биткоины как некую правовую сущность в юрисдикции Российской Федерации», — сказал министр.

Реклама

Тем не менее, по словам Никифорова, применение технологии блокчейна «вполне возможно».

Ранее сообщалось, что курс биткоина достиг рекордных $8000.