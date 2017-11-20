Песков: Путин заинтересовался цифровыми новинками ФНС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о прошедшей встрече главы государства Владимира Путина с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Уточняется, что Мишустин рассказал президенту о «цифровых новинках» структуры в плане цифровизации деятельности и облегчения формата общения с гражданами.

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По словам Пескова, это «вызвало довольно большой интерес президента».

Ранее Мишустин сообщил, что в период с января по октябрь текущего года ведомство перечислило в консолидированный бюджет России 14,3 трлн руб.