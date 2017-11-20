Минтруд рассказал, у кого зарплаты быстрее всех растут

Лидером по росту зарплат в России в 2017 году стала сфера научных исследований и разработок. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минтруда.

Уточняется, что доходы занятых в научной отрасли выросли на рекордные 11,4%, что более чем в два раза опережает темпы роста номинальных зарплат по России.

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В свою очередь эксперты НИУ ВШЭ подчеркнули, что кадровый потенциал российской науки стабилизировался, а спрос на научных сотрудников растет.

В прошлом году уровень зарплат в сфере научных исследований был в пределах 48–62 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что москвичи возмутились в соцсетях размером средней зарплаты.