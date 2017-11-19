Япония заявила о намерении выращивать клубнику на Курилах

Японское правительство сообщило, что рассматривает возможность выращивать клубнику в теплицах на Южных Курилах в рамках совместной экономической деятельности с Россией. Об этом сообщает газета Yomiuri.

Отмечается, что Япония готова предоставить соответствующие технологии. Правительство страны сообщило, что инициатива может сыграть важную роль в развитии местной промышленности.

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Сообщается, что подобным способом клубнику выращивают в префектуре Хоккайдо с июля по ноябрь.

Ранее сообщалось, что на Курилах планируют в ближайшее время начать работы по созданию базы ВМФ России.