Трамп озаботился трофеями из Африки

Президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на импорт трофеев из африканских животных в страну. Об этом он написал в твиттере.

При этом накануне сообщалось, что Трамп отменил введенный его предшественником Бараком Обамой запрет на импорт трофеев из слонов из ряда африканских стран.

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«Я приостановлю большое решение о трофеях до тех пор, пока не изучу все факты о сохранении природы. Это изучается годами», — написал он.

Американский президент добавил, что также обсудит эту тему с министром внутренних дел Райаном Зинке.

Администрация Обамы ввела запрет на импорт спортивных охотничьих трофеев из африканских слонов из Зимбабве в 2014 году в рамках национальной стратегии по борьбе с браконьерством и торговлей дикими животными.