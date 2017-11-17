Мэй ждет поддержки своих экономических идей по Brexit от ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она надеется на положительную реакцию Евросоюза на ее предложения, которые касаются Brexit. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я изложила свое виденье экономического торгового сотрудничества. Я ожидаю, что Евросоюз положительно отреагирует на это, и мы сможем вместе двигаться вперед и убедиться в том, что мы сможем достичь лучших условий соглашений, которые будут выгодны для жителей и Соединенного королевства, и стран ЕС», — сказала Мэй.

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Она также подчеркнула, что Великобритания будет четко выполнять взятые на себя обязательства в рамках Brexit.

Ранее министр по делам Brexit Великобритани Дэвид Дэвис сообщил, что новые торговые отношения между Британией и Евросоюзом после Brexit будут ближе, чем с какой-либо третье страной.