СМИ: в «райском досье» нашли средства фирмы мужа Терезы Мэй

Представители Лейбористской партии Великобритании заявили, что у супруга премьер-министра Терезы Мэй Филиппа могут появиться проблемы после обнаружения его фирмы в «райском досье» (Paradise Papers), пишет Independent со ссылкой на источники.

По данным издания, компания Филиппа Мэй Capital Group, использовала оффшорную юридическую фирму Appleby для организации инвестиций клиентов в налоговых гаванях. Также предполагается, что у фирмы есть средства, зарегистрированные на Каймановых островах, которые использовались для инвестиций в южноамериканскую сельскохозяйственную компанию El Tejar.

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«Есть несколько серьезных вопросов к Филиппу Мэй о том, как его фирма использует налоговые гавани, независимо от того, знал ли он об этом и считает ли он, что это приемлемый способ ведения бизнеса», — отметил представитель лейбористов Джон Трикетт.

По словам представителя Мэй, супруг премьер-министра работает «в сфере пенсионного обеспечения, а не в офшорных инвестициях», и что ни он, ни сама Тереза Мэй не имеют никаких личных интересов в этом деле.

Ранее сообщалось, что герцогство принца Чарльза вложило миллионы фунтов в офшорные фонды.