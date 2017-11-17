Источник: Минкомсвязи проверит законодательство для тестирования блокчейна

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи проанализировать действующее законодательство по направлениям пилотирования проектов по технологии блокчейн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Один из источников рассказал, что применение современных технологий в государственном управлении и финансовой сфере обсуждалось на совещании у премьер-министра в конце октября. По итогам совещания Медведев заявил об указанном поручении.

Реклама

В свою очередь источник в Минкомсвязи подтвердил получение поручения премьер-министра. По его словам, работа уже ведется.

Как стало известно, Минкомсвязи совместно с заинтересованными ведомствами должны будут провести анализ законодательства по направлениям пилотирования блокчейн-проектов в области формирования пенсионного капитала, ипотеки, учета льготных лекарств и ценных пород древесины.

Ранее сообщалось, что ВЭБ запустит с Единой электронной торговой площадкой проект на блокчейне.