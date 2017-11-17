СМИ: в Россию вернулся налог на модернизацию

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о восстановлении налога на движимое имущество компаний (налог на модернизацию). Об этом сообщает газета «Ведомости».

Уточняется, что с 2013 г. в России отменили этот налога — он не взимался с нового оборудования. Однако, в 2016 г. правительство разрешило регионам самим его вводить.

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Ставку налога на движимое имущество будут устанавливать регионы, но она не может превышать 1,1%.

Налог на модернизацию начнет действовать уже в 2018 г.