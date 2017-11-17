Власти обяжут интернет-магазины принимать оплату картами

Интернет-магазин в России станут принимать к оплате банковские карты в обязательном порядке. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы Минэкономразвития и фонда «Сколково».

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законодательно норма должна быть прописана до февраля 2019 года. Однако, если депутаты внесут поправки в первой половине 2018 года, новый порядок может начать действовать уже в следующем году.

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Он также добавил, что при принятии законопроекта будет рассмотрен вопрос об установлении верхних пределов комиссии по приему к оплате платежных карт.

Ранее сообщалось, что в России предложили обложить пошлинами интернет-покупки дороже €20.