Британия намерена стать самой близкой страной к ЕС после Brexit

Министр по делам Brexit Великобритани Дэвид Дэвис заявил, что новые торговые отношения между Британией и Евросоюзом после Brexit будут ближе, чем с какой-либо третье страной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Британия намного ближе Евросоюзу, чем какая-либо другая страна, которая не входит в ЕС.

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«Благодаря нашим общим ценностям и общей истории мы амбициозны и оптимистичны по поводу будущего партнерства с Европейским союзом. Мы будем третьей стороной, не такой как другие. Более близкими, чем Канада, более крупными, чем Норвегия, и иметь уникальную интегрированность от энергетики до услуг», — сказал Дэвис.

Он также подчеркнул, что ключевым моментом во взаимоотношении между союзом и Британией станет глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле.

Ранее Дэвис сообщил, что любая ошибка в рамках переговоров с ЕС о выходе Британии из состава может стоить налогоплательщикам миллиардными суммами.