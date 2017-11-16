Минфин пояснил свое предложение карать за «санкционку»

В Минфине пояснили свое предложение ввести уголовную ответственность за ввоз санкционной продукции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Действие законопроекта не распространяется на физических лиц», — сказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, Минфин предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, дополнив контрабандой санкционной продукции статью 226.1, которая предусматривает также наказание за контрабанду ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и стратегически важных товаров.