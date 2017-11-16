Лукашенко сравнил белорусских банкиров с «жирными котами»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил белорусских банкиров со «скопищем жирных котов». Об этом сообщает «БелТА».

Белорусский президент также предложил привязать зарплату банковских руководителей к зарплате главы Нацбанка страны.

«Я только что говорил об уровне заработной платы в стране. Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, «скопищем жирных котов» (это не только говорит рабочий и крестьянин, это говорит вся интеллигенция). Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам», — сказал Лукашенко.

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Глава государства также обратил внимание, что белорусские банкиры могут «копейки получать в течение месяца», а потом «подавиться бонусами».

Ранее сообщалось, что в Швейцарии бьют тревогу из-за жирных котов.