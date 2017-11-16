ПФР: в России не останется пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума

В России в 2018 году не будет пенсионеров, которые получают доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ПФР.

«В 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП»., — заявили в ПФР.

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Также в пенсионном фонде напомнили, что на данный момент в Госдуме на рассмотрении находится проект бюджета ПФР на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 года.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что у правительства не осталось ресурсов, чтобы платить пенсионерам нынешнюю пенсию.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец опровергла заявление Кудрина о нехватке средств в Пенсионном фонде России.