Набиуллина рассказала, что может отравить оздоровление экономики России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что смягчение денежно-кредитной политики может отравить наметившееся оздоровление экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Более быстрое смягчение денежно-кредитной политики может привести к скачку инфляции, к необходимости разворота денежно-кредитной политики и просто отравит наметившееся оздоровление экономики», — сказала Набиуллина.

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Она также подчеркнула, что денежно-кредитная политика сама по себе не может быть драйвером роста экономики.

Ранее сообщалось, что глава ЦБ озабочена волатильностью инфляции.