Минфин может продать долг Украины третьей стране

Замглавы Минфина России Сергей Сторчак заявил, что долг Украины на $3 млрд может выкупить у России другая страна. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чисто теоретически это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной, мог бы быстрее продвинуться в поисках какого-то компромиссного решения. Все-таки нагрузка, связанная с возвратом трех с лишним миллиардов долларов, существенная нагрузка на любой бюджет», — сказал Сторчак.

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Он также напомнил, что Россия неоднократно выражала готовность к обсуждению возможностей внесудебного урегулирования долга.

Ранее сообщалось, что Украина компенсировала России часть издержек по спору на $3 млрд

Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, в 2013 году приобретенных за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.