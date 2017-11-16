Банк России намерен перейти к равновесному уровню ключевой ставки за два года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк намерен перейти к равновесному уровню ключевой ставки в 6-7% в течение 1-2 лет. Об этом сообщает RNS.

«Потому что есть и проинфляционные факторы, и есть фактор высоких инфляционных ожиданий, мы будем снижать ключевую ставку постепенно. Мы рассчитываем перейти к равновесному уровню ключевой ставки, оцениваем его в 6-7% годовых, в течение одного-двух лет», — сказала Набиуллина.

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Она также подчеркнула, что подобная динамика позволит не создавать давление на экономический рост и обеспечит темпы роста кредитов в 7-10%.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что инфляция в стране в 2017 году ожидается на уровне 2,5-2,7%, что является предпосылкой для снижения ключевой ставки Центробанка.