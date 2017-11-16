Соколов оценил объем фонда для страховки пассажиров проблемных авиакомпаний

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что объем фонда для вывоза пассажиров проблемных авиакомпаний может составить не более 2 млрд руб. Об этом сообщает RNS.

«В целом не более 2 млрд рублей, а формироваться может постепенно, но будем также прорабатывать другие решения, которые не дадут дополнительной нагрузки на тариф для пассажиров или на компании», — сказал Соколов.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и «Аэрофлоту» разработать меры по поддержки проблемных авиакомпаний.

Также авиакомпания и министерство должны будут проработать варианты использования денежных средств: либо из компенсационного фонда, или денежных средств, получаемых ПАО «Аэрофлот» от иностранных авиаперевозчиков за пролет над территорией России.