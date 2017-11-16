Госдума приняла закон о продлении НДС в 10% для внутренних авиаперевозок

Госдума приняла закон, который продлевает на три года льготную ставку НДС в 10% для внутренних авиаперевозок в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По действующему законодательству, пониженная ставка в 10% для внутренних авиаперевозок должна применяться до 1 января 2018 года.

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Уточняется, что для авиарейсов в Крым и из Крыма до 1 января 2019 года установлена нулевая ставка НДС.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба поддерживает обнуление НДС на внутренние авиаперевозки России.