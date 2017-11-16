Госдума одобрила введение в России системы tax free
Госдума одобрила закон о введении в России системы tax free. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что данная система позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС.
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Законопроект также предусматривает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками — организациями розничной торговли по товарам, реализованным физическим лицам.
Система tax free не будет распространяться на подакцизные товары.
В июне сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект о введении в России tax free.