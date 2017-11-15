Путин наградил Миллера Орденом за заслуги перед Отечеством I степени

Президент России Владимир Путин наградил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера Орденом за заслуги перед Отечеством I степени, передает «Интерфакс».

Отмечается, что орден вручается с формулировкой: «За большой вклад в реализацию общегосударственных задач социально экономического развития России и активную общественно-политическую деятельность».

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Исходя из опубликованных наградных указов, Миллер стал первым человеком из мира бизнеса, удостоенным этой награды за всю ее историю.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания гарантирует надежное газоснабжение потребителей в России и за рубежом в осенне-зимний период.