Сенаторы одобрили кандидатуру апологета пыток на пост в минтрансе США

Сенат США одобрил кандидатуру Стивена Брэдбери на пост генерального юрисконсульта министерства транспорта, передает Reuters.

За его кандидатуру проголосовали 50 сенаторов, против — 47. Еще трое не голосовали.

Работа Брэдбери будет заключаться в координации деятельности сотен юристов в министерстве, которые занимаются регулированием сферы транспорта.

Реклама

Стивен Брэдбери был главным адвокатом министерства юстиции при президенте Джордже Буше-младшем. Он был автором меморандумов, в которых оправдывалась практика «расширенных методов допроса».

«Я проголосовал против кандидатуры Стивена Брэдбери, потому что нельзя позволять получить еще одну должность в правительстве человеку, который писал меморандумы о пытках», — написал сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол в своем твиттере.

Республиканец Джон Маккейн, который подвергался пыткам в плену во время Вьетнамской войны, комментируя назначение Брэдбери, сказал: «Это мрачная глава в истории сената США».