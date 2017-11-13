В жаловавшейся на невозможность выполнить «майские» указы Карелии начали резать расходы

Обращение Карелии, жаловавшейся на невозможность выполнить «майские» указы президента, пока не нашло поддержки, и регион вынужден начать оптимизацию расходов, выяснила «Газета.Ru».

«Несмотря на сложный бюджет этого года, в республике есть внутренние резервы. Проводятся оптимизационные мероприятия, в том числе на 10% сокращен фонд оплаты труда, численность аппарата правительства Республики Карелия», — рассказали в правительстве региона в ответ на запрос «Газеты.Ru».

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Отмечается, что численность работников органов исполнительной власти региона сокращена на 116 человек. Но из-за компенсаций уволенным, бюджетный эффект от сокращений ожидается только в 2018 году. Также исполнить «майские» указы регион рассчитывает за счет привлечения новых инвесторов и поддержки действующего бизнеса. Регион планирует привлечь в качестве доходов в бюдежт 0,5 млрд руб.

При этом другим попросившим о помощи регионам удалось добиться поддержки из центра. Так отмечается, что Сахалину с Хакасией денег дадут, хотя и в меньшем, чем требовалось, объеме.