Драйвер развития инноваций: в чем сила российских банков

«Белая книга» ИИ

Осенью 2023 года Россия и Индия опубликовали «Белую книгу» оценки соответствия технологий искусственного интеллекта. В рамках Меморандума российской (Технический комитет по стандартизации «Искусственный интеллект» № 164; РУССОФТ) и индийской (CIRTC) сторон опубликована «Белая книга» оценки соответствия технологий искусственного интеллекта.

В «Белой книге» отражены согласованные двумя государствами цели и задачи оценки соответствия технологий ИИ, существующие на российском и индийском рынке ИИ-решения в пилотных отраслях, состояние международных и национальных документов по стандартизации применительно к пилотным отраслям, подходы к этическому регулированию ИИ, согласованные двумя странами.

В качестве пилотных проектов выбраны применение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении и сельском хозяйстве, а мы рассмотрим, как в России финансовый сектор работает с ИИ. В ходе исследования мы выяснили, что российские банки активно используют искусственный интеллект для обслуживания клиентов и улучшения бизнес-процессов.

Думающие модели в российском финтехе

Как отмечает Fintech Watch, Альфа-Банк первым в России за считанные часы внедрил «думающую» ИИ-модель DeepSeek R1. Эта мощнейшая нейросеть по возможностям превосходит ChatGPT и Gemini. Модель одним своим выходом всколыхнула американский фондовый рынок.

В банке подтвердили, что используют генеративный ИИ для улучшения качества, безопасности и скорости выхода на рынок своих цифровых продуктов, а интеграция новой «рассуждающей» LLM позволит внедрять передовые решения для клиентов еще более эффективно. LLM ускоряют обработку данных, усиливают аналитику, позволяют лучше персонализировать услуги, а также создавать ИИ-ассистентов нового поколения.

Индийская редакция обратилась в Альфа-Банк с вопросом о других инновациях в области искусственного интеллекта, которые поддерживают банковский сектор в России.

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский сообщил, что «инженеры банка создали уникальную платформу генеративного ИИ — AlfaGen. Эта платформа предоставляет возможность подключения к банковским процессам любых облачных LLM, таких как GigaChat или YaGPT, а также быстро интегрировать нейросети в закрытую инфраструктуру банка».

Инженеры Альфа-Банка первыми в России внедрили революционное решение для IT-разработки — виртуальных сотрудников на основе искусственного интеллекта. Уникальность решения в том, что это не просто «умный помощник» — ИИ-агенты автономно от человека разрабатывают полный план решения задачи, создают программный код и проверяют полученный результат. Эти цифровые помощники, объединенные в команды, умеют самостоятельно создавать автоматические тесты для программ на Java — так же, как это делают реальные разработчики, но в разы быстрее.

В Индии также отмечают, что крупнейший государственный российский банк, Сбер, также развивает ИИ в России и запустил собственную нейросетевую модель GigaChat. Ее называют конкурентом Chat GPT. Президент, председатель правления Сбера Герман Греф отмечал в своих выступлениях, что «GigaChat могут использовать не только массовые пользователи, которые любят экспериментировать с инновациями, но студенты и даже исследователи для серьезных научных работ».

Как Центробанк относится к ИИ

Индийское медиа также ссылается на то, что поддержку искусственного интеллекта в финансовом секторе России оказывают не только финансовые учреждения, но и государственные структуры. Глава Центрального Банка России (российского регулятора) Эльвира Набиуллина признает, что ИИ — это просто база: «На мой взгляд, ясно одно — искусственный интеллект становится базовой технологией. Базовой технологией, которая применяется в широком круге отраслей, и где-то это можно сравнить с паровой машиной, с электричеством, с компьютерами — тем, что составляло основу технологической революции».

Вывод индийских коллег выглядит глобально: судя по тому, как быстро развивается ИИ в финансовой отрасли России и Индии — это еще один из драйверов глобализации и развития мировых инноваций.

Добавим от себя, что развитие ИИ создает и возможности, и возлагает большую ответственность, о чем сходятся во мнении как эксперты, так и государственные деятели.

Развитие ИИ-технологий идет полным ходом — к чему это приведет — увидим в ближайшем будущем.