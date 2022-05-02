США сняли санкции с бывшей немецкой «дочки» «Газпрома». Это временная мера

Министерство финансов США сделало послабление для бывшей немецкой «дочки» Газпрома компании Gazprom Germania GmbH — с ней разрешено проводить сделки до конца сентября. Компания занимается торговлей природным газом, объединяет целый ряд предприятий в Европе и является «критически важной» организацией для Германии. После ввода новых санкций против РФ «Газпром» вышел из своей немецкой «дочки», пока она временно находится под контролем немецких властей.

Минфин США временно разрешил американским гражданам и компаниям проводить сделки с бывшей дочкой российского «Газпрома», компанией Gazprom Germania GmbH. Также снят запрет на сделки с любыми юридическими лицами, в которых Gazprom Germania «прямо или косвенно» принадлежит доля в 50% и более.

«Все транзакции, связанные с Gazprom Germania GmbH <...> разрешены до 00:01 по восточному времени 30 сентября 2022 года», — уточнило министерство.

Таким образом американский Минфин ослабил действие секторальных санкций против «Газпрома», введенных из-за российских действий на Украине.

Что такое секторальные санкции

Американские санкции делятся на блокирующие (SDN — Specially Designated Nationals) и секторальные (SSI — Sectoral Sanctions Identifications). Секторальные санкции называют «следующим поколением санкций» или «хирургическими санкциями», потому что их вводят точечно, стараясь при этом минимизировать сопутствующий ущерб для мировой финансовой системы. Такие санкции направлены против конкретных секторов экономики. В случае России это финансовая, энергетическая, оборонная и горно-металлургическая отрасли.

Секторальные ограничения запрещают некоторые виды сделок с фигурантами черного списка. Так, может быть запрещено выдавать им займы, инвестировать в них, поставлять им высокотехнологичное оборудование, предоставлять нефинансовые услуги. Этому запрету, в том числе должны подчиняться: все граждане Соединенных Штатов, где бы они ни находились; юридические и физические лица, находящиеся в США; организации, принадлежащие американцам или контролируемые гражданами США.

Все ограничения распространяются также на компании, в которых фигурантам «секторального» списка принадлежит 50 и более процентов.

Проблемы вокруг немецкой дочки «Газпрома»

На следующий день после начала российской спецоперации на Украине, 25 февраля США ввели «беспрецедентные», по определению американского Минфина, санкции против России. Президент США Джо Байден заявил, что эти санкции «возложат суровые издержки на российскую экономику — как немедленно, так и со временем». В том числе были усилены секторальные санкции. Секторальные ограничения коснулись и российского «Газпрома». Запрет наложен на приобретение долговых обязательств компании и привлечение капитала.

В начале апреля газета Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщила, что Минэкономики Германии прорабатывает сценарии на случай прекращения поставок энергоносителей из России. В качестве возможного шага власти обсуждали национализацию дочки «Газпрома», компании Gazprom Germania GmbH.

На этом фоне «Газпром» прекратил свое участие в Gazprom Germania GmbH, всех принадлежащих ей активах и отозвал своих представителей из органов управления. Компания также потребовала от бывшей «дочки» отказаться от товарных знаков «Газпрома», в том числе в названиях и символике, «чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с российской компанией».

Вскоре Gazprom Germania GmbH перешла под контроль Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA). Это временная мера до 30 сентября. Власти ФРГ заявили, что это необходимый шаг для энергообеспечения страны. Минэкономики Германии указывало, что Gazprom Germania управляет критически важной для страны инфраструктурой.

Американское агентство Bloomberg 4 апреля сообщило со ссылкой на источник, что власти Германии ищут покупателя для бывшей «дочки» «Газпрома». Как утверждает собеседник агентства, потенциальным покупателям Берлин даже предлагает кредиты, чтобы компанию не пришлось национализировать.