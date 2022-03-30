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Бизнес

Когда Россия переведет расчеты за газ в рубли

Песков заявил, что расчеты за газ в рублях не заработают с 31 марта

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РИА «Новости»
Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до этой даты доложить о переводе европейских платежей за топливо в рубли. Страны Евросоюза отказываются переходить на новую систему оплаты.

Газ за рубль

«Нет, абсолютно. Оплата и поставки — это растянутый по времени процесс», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, означает ли поручение разработать механизм к 31 марта то, что новые правила вступят в силу в этот же день.

«Это же не то, что вот все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто», — пояснил пресс-секретарь президента.

28 марта президент России Владимир Путин, поручая доложить о переводе европейских платежей за газ в рубли, отметил, что новый вариант расчетов предполагается для «недружественных стран», в число которых вошли США, Канада, Япония и европейские страны.

По словам президента, Россия откажется принимать оплату «в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро».

Отказ стран G7

Страны G7 призвали местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.

Комментируя это решение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет заниматься благотворительностью и качать газ бесплатно в страны ЕС, если они откажутся проводить расчеты в рублях.

«Нет оплаты — нет газа», — сказал представитель Кремля.

Отказ Евросоюза

Евросоюз также принимал участие в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, поэтому выводы стран G7 справедливы и для ЕС, заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

«Наша позиция — такая же, как и у G7… Мы сказали, что поставки должны осуществляться с использованием долларов или евро (в качестве оплаты – «Газета.Ru»)», — сказал он на пресс-конференции.

О том, что Евросоюз не намерен предоставлять России способ обойти санкции и платить за российский газ в рублях, сообщила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это являлось бы попыткой обойти санкций, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло», — подчеркнула она.

По ее мнению, рублевая оплата газа для Брюсселя «неприемлема».

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек также заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях, и сообщил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.

«Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», — сказал Хабек.

Он отметил, что его ведомство получило поддержку от немецких фирм. По его словам, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок голубого топлива, он объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы, имея ввиду «мониторинг ситуации».

Хабек отметил, что газохранилища Германии заполнены на 25%, что обеспечивает безопасность энергоснабжения Германии.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон также предупредил Путина во время телефонного разговора, что выполнение требований Российской Федерации об оплате за поставки газа в рублях невозможно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Все за рубль

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предложил пойти дальше и расширить список экспортируемых за рубли товаров.

«Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать. Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах», — написал Володин.

Он считает необходимым расширить список экспортируемых за рубли товаров за счет нефти, удобрений, угля, леса, продовольствия и других товаров.

«У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным», — считает Володин.

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